Ağrı'da PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist öldürüldü

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi.'' denildi.

Kartevin Dağı bölgesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak düzenlenen operasyonla terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Öte yandan eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar da devam ediyor.