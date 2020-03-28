Ağrı’da polis halkı uyarmaya devam ediyor

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgın tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor

Son açıklanan vaka ve ölüm sayılarının ardından her türlü tedbirin en üst düzeye çıkarıldığı Ağrı'da, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkı virüse karşı uyarma ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Şehir merkezinde anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bir yandan da otogar ve yol kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda gerekli denetimleri yapıp sürücü ve yolculara broşür dağıtıyor.

Kaynak: İHA