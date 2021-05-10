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  3. Ağrı'da polis memurundan duyarlı davranış: Kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

Ağrı'da polis memurundan duyarlı davranış: Kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

Salgın nedeniyle uygulanan kapanma döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken yavru köpekleri Ağrı’da bir polis memuru, kontrol noktasında sütle besledi.

Ağrı'da polis memurundan duyarlı davranış: Kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

Eleşkirt İlçe Emniyet Amirliğinin kontrol noktasında görev yapan bir polis memuru, yanına gelen 2 yavru köpeğin aç olduğunu düşünerek marketten süt aldı.

Yavru köpeklerle yakından ilgilenen polis memurunun, plastik bir kovaya doldurduğu sütle hayvanları beslemesi takdir topladı.

Yavru köpeklerin başını okşayarak şefkat gösteren polis memurunun görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı da unutmadık . Onlar bize emanet." notuyla paylaşıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Ağrı'da polis memurundan duyarlı davranış: Kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

Ağrı'da polis memurundan duyarlı davranış: Kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

Ağrı'da polis memurundan duyarlı davranış: Kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

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