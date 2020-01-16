Ağrı’da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı

Ağrı'nın Diyadin İlçesine Bağlı Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görevi başında rahatsızlanarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'daki baba ocağına uğurlandı.

Ağrı'nın Diyadin İlçesi Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, görev esnasında rahatsızlanarak, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş şehit oldu.

Aslen Kars Kağızman nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Uzaman Çavuş Çağrı Toptaş için Ankara'da bulunan baba ocağına gönderilmek üzere Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Şehit Topbaş'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra edinilen duanın ardından, tören mangasınca omuzlara alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa konuldu. Havalimanı'ndan kalkan uçak, şehit cenazesini baba ocağına götürmek üzere Ankara'ya hareket etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için düzenlenen uğurlama törenine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Askeri Erkan, Kurum amirleri katıldı.

Kaynak: İHA