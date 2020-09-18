Ağrı'da tekmeli yumruklu kavga! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ağrı'da sebebi henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü gençler arasında kavga çıktı. Bir kişinin cep telefonuyla kayıt altına aldığı görüntülerde çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken gençlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.