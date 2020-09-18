Ağrı'da tekmeli yumruklu kavga! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ağrı'da sebebi henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü gençler arasında kavga çıktı. Bir kişinin cep telefonuyla kayıt altına aldığı görüntülerde çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken gençlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
Ağrı'da Nevzat Güngör Caddesi'nde yaşanan kavgada bir grup genç sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak tekmeli, yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar anbean kameraya yansırken diğer vatandaşlarda kavgalı gençleri ayırmaya çalıştı.
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18 Eylül 2020 Cuma 17:12
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