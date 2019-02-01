Ağrı’da teröre büyük darbe: 18 kişi tutuklama

Ağrı'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütleriyle mücadele kapsamında toplam 18 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde, yakalanan şahıslardan 27" si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada PKK/KCK terör örgütüyle mücadeleye de değinilerek, "PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında 4 adet av tüfeği ve 35 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ve 2 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanan şahıslardan 15" i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 1 şahsın gözaltı işlemleri devam etmektedir. Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında; 56 bin 310 paket kaçak sigara, 2 bin 573 adet tarihi sikke, 75 ton mazot, 5 adet sahte para ele geçirilmiş, 31 araca el konulmuş, 11 şahsın ise gözaltı işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 39 tutuklama

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında 1 kilo 51 gram metamfetamin, 17 gram eroin, 3 kilo 87 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 21 kilo 655 gram afyon sakızı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Haklarında adli işlem başlatılan 28 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında; yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 319 göçmen şahıs yakalanmış, gerekli adli ve idari işlemleri yapılmıştır. Göçmen şahıslar üzerinden haksız kazanç elde eden ve Göçmen Kaçakçılığı suçuna karışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Asayiş suçları kapsamında; aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 32 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA