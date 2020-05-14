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Ağrı'da, Türk Kızılayından eczacılara yaş pastalı kutlama

AĞRI (AA) - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eczacılar Günü dolayısıyla, eczacılara sürpriz yapıp yaş pasta ikramında bulundu.14 Mayıs Eczacılar Günü kapsamında eczacılara yönelik sürpriz bir etkinlik düzenleyen gönüllüler, nöbetçi olan eczanelere giderek yaş pasta ikram...

Ağrı'da, Türk Kızılayından eczacılara yaş pastalı kutlama

AĞRI (AA) - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Eczacılar Günü dolayısıyla, eczacılara sürpriz yapıp yaş pasta ikramında bulundu.

14 Mayıs Eczacılar Günü kapsamında eczacılara yönelik sürpriz bir etkinlik düzenleyen gönüllüler, nöbetçi olan eczanelere giderek yaş pasta ikram etti.

Eczacılar kendilerine yapılan pasta süprizine teşekkür etti.


Kaynak: AA


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