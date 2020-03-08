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Ağrı'da yoğun sis ulaşımı aksattı

AĞRI (AA) - Ağrı'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde kentte etkili olan yoğun sis, ulaşımı etkiledi.Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi. Görüş mesafesinin 3 metreye...

Ağrı'da yoğun sis ulaşımı aksattı

AĞRI (AA) - Ağrı'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşünce sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde kentte etkili olan yoğun sis, ulaşımı etkiledi.

Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi.

Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşen yolda araç kullanmakta zorlanan vatandaşlardan Halil Tuncer, Ağrı'da ilk kez bu kadar yoğun sis gördüklerini söyledi.



Kaynak: AA




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