Ağrı’dan İzmir’e kurbanlık sevkiyatı hızlandı

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Ağrı'dan İzmir'e küçükbaş hayvan sevkiyatı hızlandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki yaylalarda beslenen küçükbaş kurbanlıklar, kamyonlara yüklenerek İzmir'e gönderildi. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 49 yıldır ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Taner Fevzioğlu, hayvanlarını doğal ortamda beslediklerini söyledi. Her Kurban Bayramı öncesinde İzmir'e giderek tüm kurbanlıklarını satıp döndüğünü ifade eden Fevzioğlu, bu yıl da satışların iyi gideceğinden ümitli olduğunu belirterek, "İzmir'e mutlu bir şekilde gidiyoruz, inşallah mutlu şekilde döneriz "dedi.

Kaynak: İHA