Ağrılı Minik Boksör Türkiye Şampiyonu oldu

Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Abdullah Ömer Gökçe (12), Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.

08-14 Eylül tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 38,5 kilogramda Ağrı'yı temsil eden Abdullah Ömer Gökçe şampiyon oldu.

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı ve 08-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 51 ilden 389 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 19 sıklette madalya dağıtıldı. Ağrı'lı minik boksör altın madalyanın sahibi oldu.

Boks antrenörü Volkan Sarı ile birlikte Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ı makamında ziyaret eden Abdullah Ömer Gökçe, şampiyon olmak için antrenörü Volkan Sarı ile birlikte çok çalıştığını ve sonunda başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Budak, Minik boksörü tebrik ederken, gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Budak devamında:"Çocuklarımız ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimizde ne kadar başarılı olabildiklerini görüyoruz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Gelecek vaat eden genç boksörümüzü ve onun şampiyon olmasında büyük katkısı olan antrenörü Volkan Sarı'yı tebrik ediyorum. İnşallah hep böyle derecelerle bizi mutlu etmeye devam eder" dedi.

Ziyaret daha sonra Budak'ın başarılı Minik boksöre spor malzemesi hediye etmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA