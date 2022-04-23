Ağrıma Asalakları ne demek, TDK'ya göre Ağrıma Asalakları kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağrıma asalakları ne demek? Ağrıma asalakları TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağrıma asalakları kelimesi. Peki ağrıma asalakları ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağrıma asalakları nedir, ağrıma asalakları kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞRIMA ASALAKLARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağrıma asalakları kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağrıma asalakları kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Omurgalılardan, alyuvar asalağı olarak yaşayan türlü biçimlerdeki sporlular topluluğu

