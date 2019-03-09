Ağrının bilinmeyenleri açığa çıktı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, "Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyumda ulusal ve uluslararası isimler ağrı algısını ve boyutlarını tartıştı. Sempozyumda ağrı tedavisinde yeni bir yaklaşım olan Entegre Kinetik Nöroloji (IKN) de ele alındı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu" santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirildi. İşlevsel egzersizlerde ağrının yol gösterici rolü ve ağrı algısının yanı sıra ağrının duyusal katmanları, visseral problemler, entegre kinetik nöroloji, alanında uzman isimler tarafından aktarıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fizyoterapist Hülya Şişli ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp yaptı.

"İNSAN ÇIRAKSA, AĞRI ONUN USTASIDIR"

Dr. Hülya Şişli, gerek duyusal gerek çevresel faktörler açısından ağrının önemli olduğuna vurgu yaparken, Prof. Dr. Nilgün Sarp ise sempozyumun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarp; "Fransız şair Alfred de Musset, "İnsan çıraksa ağrı onun ustasıdır" demiş. Buradan hareketle hemen her disiplin ağrının boyutlarını çağlar boyu incelemiş ve farklı verileri ortaya koymuştur. Tüm bu çalışmaların arasında fizyoterapi açısından ağrı, yol gösterici niteliği nedeniyle son derece önemli bir konumdadır" dedi.

"AĞRI SADECE FİZİKSEL DEĞİL"

Açılış konuşmalarının ardından ilk oturum, Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya "Kronik Ağrılı Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında İşlevsel Egzersiz Prensipleri" başlıklı konuşmasında, ağrının nörofizyolojisini ve biomekanizmalarını anlatarak, işlevsel egzersizde ağrının nasıl yol gösterici olduğunu açıkladı. Sonrasında, Eczacıbaşı Spor Kulübü Fizyoterapisti Uzm. İlkay Koç, ağrıya felsefi açıdan yaklaşmak gerektiğini savundu. Koç, "Bir sistemin felsefesini kavrarsanız, gelişiminizi sınırsız kılarsınız. Ağrıyı nörobilim, fizyoloji, nöropsikiatri, davranış bilimleri ve ağrı bilimi gibi birçok farklı disiplin inceliyor. Milyonlarca sinaps, milisaniyeler içinde mükemmel bir elektrik akışı sağlayıp vücudun her köşesinden sinyaller alıyor. Dolayısıyla bu süreci sadece fiziksel olarak ele almak mümkün değil" dedi. Bunun yanı sıra Koç, öğrencilere ağrı modellemelerini okumalarını tavsiye etti.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ: ENTEGRE KİNETİK NÖROLOJİ

Sempozyumda geleneksel tedavilere destek niteliği taşıyan Entegre Kinetik Nöroloji de ele alındı. İrlanda Merkezli IKN Kurucusu Dr. Ryan Foley, geliştirdikleri yeni metodu şu cümlelerle aktardı: "Ağrıya nörolojik açıdan, farklı katmanlarda yaklaşıyoruz. Nöroloji ve sinir bilimlerindeki teorik bilgileri pratiğe aktarma amacındayız. Girdi, süreç ve çıktı metoduyla çalışan beyin mekanizmasına, farklı girdileri doğru zamanda vererek, çıktıyı değiştiren bir sistem geliştirdik. Sadece deri ve kas üzerinden değil; görsel, işitsel, koku gibi tüm duyuları sinir katmanlarını uyarmak için kullanıyoruz. Çünkü duyulardan biri, tehlike anında daha dominant olabiliyor. Amacımız farklı disiplinlerin yerini almak değil. Mevcut yaklaşımlara nörolojik eklemeler yapmak."

İkinci Oturum Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayça Aklar'ın, "Dünya Kadınlar Günü" de olması dolayısıyla, pelvik taban ağrılarından örnekler verdiği "Visseral Problemler ve Ağrı" sunumlarıyla devam etti. Manex Asistan Eğitmeni Fzt. Onur Seyrek'in "Ağrı Algısı', Fit Level Ankara Dr.Fzt. Bünyamin Haksever'in "Diskojenik Ağrı" sunumlarıyla, fizyoterapistin klinik ve akademik anlamda ağrı algısını değerlendirmesinin farklı örnekleri ele alındı. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tolga Aydoğ'un "Ağrının Patofizyolojisi" sunumunda, ağrı tanımları ile bunun kişisel ve tanısal önemi vurgulandı. Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan, Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Şişli, birçok Üniversiteden ilgiyle katılım gösteren Fizyoterapi öğrencilerine, bilgi ve ilham veren konuşmalarından dolayı konuşmacılara teşekkürlerini iletti. Düzenleme kurulundaki genç fizyoterapistlere, akademik ve klinik alanda saygın isimlere ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti.

DHA