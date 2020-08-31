Doğu Anadolu Bölgesinin en sevilen illerinden Ağrı, adını Ağrı Dağından alır. İran'a da sınırı bulunan Ağrı'nın en meşhur yemeklerini ve kültürünü sizler için derledik. Peki, Ağrı'nın neyi meşhur? Ağrı'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

AĞRI'NIN NEYİ MEŞHUR? AĞRI'DA NE YENİR?

Abdigor Köftesi

Ağrı'da yapılan ve en çok tüketilen Abdigor Köftesi, hayvancılığın en önemli geçim kaynağı oldu Ağrı'da yapılan bir et yemeğidir. Ağrı'nın en sevilen lezzeti Abdigor Köftesini tatmadan geçmeyiniz.

Gösteberg Et

Oğlak eti veya kuzu eti, tereyağı, soğan, salça ve gösteberg otu adı verilen bir baharatın birleşmesiyle ortaya çıkan bu yemek bir hayvan postuna doldurulur ve dikilip tamamen kapatılarak ateşte güzelce pişirilir. Buğulama olarak da anılan Gösteberg Et, yörede oldukça sevilen ve sıklıkla tüketilen yemeklerden biri.

Haşıl

Ağrı'nın sevilen lezzetlerinden Haşıl, dövülmüş ince yarma ile yapılır. Tereyağı ve sarımsaklı yoğurt ile servis edilen Haşıl Ağrı’da sofralarda sıklıkla yerini almaktadır.

Selekeli (Saç Kavurma)

Genç oğlak ya da kuzu etiyle yapılan Selekeli, tereyağı ve salça ile kavrulduktan sonra bir süre dinlendirilerek sarımsaklı yoğurtla servis edilen, Ağrı’nın lezzetli yemeklerinden biridir.

AĞRI'DA GEZİLECEK YERLER

Ağrı Dağı

Ağrı Dağı, 5.137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Ağrı Dağı, Türkiye'nin doğu ucunda, İran'ın 16 km batısında ve Ermenistan'ın 32 km güneyindedir. Dağın %65'lik bir kesimi Iğdır ilinde, kalan %35'lik kesimi ise Ağrı ili sınırları içerisindedir.

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı ya da İshak Paşa Külliyesi, Ağrı Dağı'nın yakınında, Doğubayazıt'ın 5 kilometre uzağında bulunan bey kalesidir. 116 odalı sarayda türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları, koğuşlar bulunur. İshak Paşa Sarayı'nı 2018 yılında 121 bin 94 kişi ziyaret etti.

Balık Gölü

Balık Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Aras Dağları üzerinde Türkiye'nin en yüksek göllerinden biridir. Ağrı ili sınırları içerisinde yer alan ve oluşum bakımından lav set gölü olan bu göl, 30 km² alana sahiptir. Denizden yüksekliği 2.241 metre, en derin yeri 37 m'dir. Çevre köyler için içme ve kullanma suyu kaynağıdır.

AĞRI HAKKINDA

1927 yılından bu yana il statüsünde bulunan Ağrı, İran, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Iğdır ile komşudur. Büyük Tufan’dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yaptığına inanılan Ağrı Dağı, il sınırları içerisinde, enfes güzellikte bir doğa harikasıdır. Batılılarca Ararat diye bilinen bu dağ, 5165 metre yüksekliğiyle ülkemizin en büyük dağıdır. Aras-Murat Nehirleri arasında, İran sınırına yakın olan dağ, Avrupa'nın da en yüksek doruğudur. Bölgeye gelecek dağcılar için Doğubeyazıt’ta konaklama imkânı bulunuyor.

