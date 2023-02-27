Agris Glaudans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agris Glaudans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agris Glaudans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Agris Glaudans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Agris Glaudans 2 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Agris Glaudāns şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Agris Glaudans Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Anacot Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agris Glaudans'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Agris Glaudans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Agris Glaudans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Temmuz 2022 yılında Jelgava
Agris Glaudans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Agris Glaudans şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Agris Glaudans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Letonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.
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