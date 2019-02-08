Agroexpo doludizgin devam ediyor

Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın da en büyük dört tarım fuarından biri olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2. gününde de dopdolu programıyla dikkat çekiyor.

İzmir'de düzenlenen 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı görkemli bir açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Etiyopya, Gürcistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Somali ve Katar ülkelerinden bakanlar ve bakanlık üst düzey yetkilileriyle, BM Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Koordinatörü de fuara katıldı. Açılışın ardından Türkiye'de bir ilke sahne olan "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu "Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi" gerçekleşti.

Genç çiftçiler kıyasıya yarıştı

Agroexpo'nun klasiği haline gelen ve Orion Fuarcılık'ın ev sahipliğinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği "Genç Çiftçiler Yarışıyor" bilgi yarışmasına ziyaretçilerin ve katılımcıların ilgisi yoğundu. Son ana kadar büyük bir heyecanla takip edilen, İzmir'in 12 ilçesinden genç çiftçilerin katıldığı yarışmada, Ödemiş ilçesinden yarışmaya katılan Alim Koçyiğit 1. olurken Menemen ilçesinden katılan yarışmacı Nurcan Öksüz 2., Urla ilçesinden yarışmaya katılan İsa Azık ise 3. oldu. Dereceye giren yarışmacılar altın ile ödüllendirilirken tüm katılımcı çiftçilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

2019 traktör lansmanı ve tarımda yenilikçi makineler sunumu

Fuarın ilk günü başlayan "2019 Traktör Lansmanı'nın 2. bölümü de çok büyük bir ilgiyle izlenirken, etkinlikler "Tarımda Yenilikçi Makineler Sunumu" ile devam etti. Etkinlikte çiftçilere tarım sektöründeki son teknolojik gelişmeler dünyanın en büyük firma yetkilileri tarafından sunulurken program özel bir kanalda canlı olarak yayınlandı. Agroexpo'nun ikinci gününde iki ayrı iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Orion Fuarcılık ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Ege İhracatçı Birlikleri tarafından tüm gün boyunca gerçekleşen ikili görüşmelerle binlerce iş insanı arasında işbirliği sağlandı. 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 10 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Kaynak: İHA