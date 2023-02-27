Agron Bruqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agron Bruqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agron Bruqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agron Bruqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agron Bruqi 27 Ocak 1993 tarihinde Isniq, Deçan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agron Bruqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agron Bruqi'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agron Bruqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agron Bruqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agron Bruqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agron Bruqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF 2 Korriku

1 Ocak 2015 yılında KF Istogu

1 Temmuz 2016 yılında Kek-U Kastriot

1 Temmuz 2018 yılında KF Flamurtari

6 Ağustos 2020 yılında KF Arbëria

7 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

Agron Bruqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agron Bruqi şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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