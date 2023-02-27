Agron Kolaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agron Kolaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agron Kolaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agron Kolaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agron Kolaj 19 Mart 2001 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agron Kolaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agron Kolaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agron Kolaj'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agron Kolaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agron Kolaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agron Kolaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agron Kolaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2020 yılında FC Besa

23 Ağustos 2022 yılında FC Llapi

11 Ocak 2023 yılında FC Prishtina

Agron Kolaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agron Kolaj şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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