Agron Selimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agron Selimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agron Selimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agron Selimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agron Selimi 17 Mart 1999 tarihinde Wil şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Агрон селими şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agron Selimi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agron Selimi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agron Selimi'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agron Selimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agron Selimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U21

28 Şubat 2018 yılında FC Wil II

30 Haziran 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil II

Agron Selimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agron Selimi şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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