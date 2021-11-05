Ağsı ne demek, TDK'ya göre Ağsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağsı ne demek? Ağsı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağsı kelimesi. Peki ağsı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağsı nedir, ağsı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞSI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağsı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağsı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan

