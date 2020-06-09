AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Lisans Bitirme Projeleri Fuarı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından Üçüncü Bitirme Projeleri Fuarı düzenlendi. Onlie yapılan fuarda, Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı son sınıf öğrencileri, Arçelik, Aselsan, General Electric Additive, Pepsico ve Stryker firmaları ile gerçekleştirdiği bitirme projelerini sundu.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemleri boyunca devam eden projelerde öğrenciler, her biri kendi sektörünün öncü şirketlerinden olan Arçelik, Aselsan, General Electric Additive, Pepsico ve Stryker'da, şirketlerin verimliliğini iyileştirecek, maliyetlerinde tasarruf sağlayacak ve rekabet gücünü arttıracak bir endüstri mühendisliği problemi üzerinde çalıştılar. Projeler kapsamında öğrenciler, firmalardan topladıkları veriyi analiz ettiler, veriyi esas alan matematiksel modeller ve yapay zeka algoritmaları geliştirdiler, problemler için çözüm önerileri getirdiler ve firmalara katkılarını ispatladılar.

COVID19 kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen fuara, farklı üniversitelerden öğretim elemanları ve öğrenciler ile Arçelik, Aselsan, General Electric Additive, Pepsico, Stryker, Kayseri Ulaşım, Boyteks, Gümüşsuyu Halı, Sarprofil ve Kayseri Sanayi Odası'ndan yöneticiler ve mühendisler katılım sağladı.

Fuarda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ'nün vizyonunda, üniversite-sanayi iş birliğinin ve öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmesinin, tabiri caizse "ellerini kirletmesinin" önemli olduğunu, bunun için çeşitli mekanizmalar tasarlandığını, bitirme projelerinin bu mekanizmalardan biri olduğunu ve Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından bu sürecin iyi yönetildiğini ifade etti.

Rektör Sabuncuoğlu, bitirme projelerine ilave olarak, bölüm tarafından bazı derslerinin tamamen fabrikalarda, şirketlerde işlendiğini, derslerde de gerçek hayat projelerine ağırlık verildiğini, uygulama ağırlıklı eğitimin öğrencilere akademik ve sosyal önemli beceriler kazandırdığını vurgulayarak, firmaların yönetici ve mühendislerine, bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür etti.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün ise, bitirme projelerinin üniversite-sanayi iş birliğinde ve öğrencilerin eğitimlerinde önemli bir role sahip olduğunu, öğrencilerin öğrenimleri süresince kazanmış oldukları akademik ve sosyal tüm becerileri kullanmalarını gerektiren zor bir süreç olduğunu, pandemi sürecinin bunu daha zor hale getirdiğini ancak buna rağmen tüm öğrencilerin projelerini başarıyla tamamladığını ifade etti.

Prof. Akgün, proje fuarını normalde yarışma formatında yaptıklarını ancak mevcut koşullar nedeniyle, bu yıl için bu uygulamaya ara verdiklerini vurguladı. Daha sonra, öğrenciler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Projelere ilişkin firmaların yönetici ve mühendisleri ile öğretim elemanları ve öğrencilerin soruları cevaplandı ve değerlendirmeleri alındı.

Kaynak: İHA