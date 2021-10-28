Agu ne demek, TDK'ya göre Agu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agu ne demek? Agu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agu kelimesi. Peki agu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agu nedir, agu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AGU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre agu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses

