AGÜ’de, IV. Yaşam Bilimleri Kongresi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından "Yaşam Bilimleri Kongresi" düzenlendi.

Bu yıl 4'ncüsü organize edilen kongre, 22-23 Şubat 2019 tarihleri arasında, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılacak.

Çok sayıda şehirden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 katılımcıyla yapılması beklenen kongrede, yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarından uzman ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratılması hedefleniyor.

Kongrede temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku muhendisliği, kök hucre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immunoloji ve biyomedikal ensturmantasyon gibi önemli konuları ele alınacak.

Yaşam Bilimleri Kongresi'nin Molekuler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomuhendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Muhendisliği, Malzeme Bilimi ve Muhendisliği, Biyoinformatik, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA