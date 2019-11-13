AGÜ’de Lösemili Çocuklar İçin Anlamlı Panel

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) "Lösemili Çocuklar Haftası" faaliyetleri kapsamında AGÜ'nün geleneksel eğitim ve araştırma misyonlarına ek olarak toplumsal etki misyonuna önemli katkılar yapan Küresel Sorunlar derslerinden "GLB201 Gıda ve Sağlık" dersinde "Çocukluk Çağı Kanserleri ve Kemik İliği Nakli" konulu panel düzenlendi.

Kayserili hayırseverler tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakli merkezi, Erciyes Çocuk Hastanesi'nin tanıtıldığı panel, AML tanılı eski bir lösemi (Kan Kanseri) hastası ve aynı zamanda Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan İlker Karacaoğlan tarafından yönetildi. Panele Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kan Bankası Sorumlusu ve Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ekrem Ünal ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nden Uzman Psikolog Begüm Arslan konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Musa Karakükcü, Kayseri ve Türkiye'deki Kemik İliği Nakli konusuna değinirken, ayrıca ERÜ Kampüsü içinde yapımı devam eden ve KANKA Derneği girişimleri ile tamamen hayırseverler tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakli merkezi, Erciyes Çocuk Hastanesi'ni tanıttı. Doç. Dr. Ekrem Ünal da çocukluk çağı kanser türlerini ve kanser tedavilerini anlattı. Uzman Psikolog Begüm Arslan ise Psikoonkoloji konusuna değinerek tedavi gören kanser hastası çocukların psikolojik gereksinimlerini dile getirdi. Panelde öğrencilerin ve diğer izleyicilerin merak ettikleri sorular da sunumların ardından alanında uzman panelistler tarafından cevaplandı.

Lösemili Çocuklar Haftası Kapsamında yine aynı gün Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından kan bağışı toplandı. Ayrıca Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği'nin tanıtımı gerçekleştirildi. ERÜ Çocuk Onkoloji'de tedavi gören çocukların çizdiği resimler ile fotoğraf sanatçısı Uğur Aydın'ın çektiği ve satılmak üzere KANKA Derneği'ne bağışladığı fotoğraflar sergi ve satışa sunuldu.

Kaynak: İHA