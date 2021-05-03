Aguş isminin anlamı nedir, Aguş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Aguş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Aguş ismi ne demek, Aguş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Aguş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Aguş İsminin anlamı nedir? TDK Aguş anlamı:

TDK'da Aguş ismi Kucak anlamında yer almaktadır.

Aguş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Aguş ismi geçmemektedir.

Aguş isminin kökeni:

Aguş ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Aguş ismini 39 kişi kullanmaktadır.

Aguş isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Aguş isminin rengi:

Mor

Aguş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Aguş isminin Harf Analizi Nedir ?

Aguş ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

G : Dirençli, zor hayat dersleri

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Aguş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Aguş ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

G : 8

U : 25

Ş : 23

= 57 – Aguş İsminin Numeroloji Toplamı 57’dir.

Aguş ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Aguş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Aguş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 G: 7 U: 3 Ş: 1 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısıdır

Aguş isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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