Agus Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agus Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agus Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agus Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agus Medina 8 Eylül 1994 tarihinde Barberà del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Medina Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agus Medina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feel Winner yapmaktadır. Agus Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agus Medina'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agus Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agus Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agus Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agus Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CE Sabadell B

1 Temmuz 2014 yılında CE Sabadell

3 Ağu 2016 yılında Celta Vigo B

16 Temmuz 2018 yılında Cornellà

28 Temmuz 2019 yılında Birmingham

15 Ocak 2020 yılında Cornellà

27 Temmuz 2020 yılında Birmingham

2 Ekim 2020 yılında Cornellà

30 Haziran 2021 yılında Birmingham

3 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

Agus Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agus Medina şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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