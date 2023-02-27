Agust Hlynsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agust Hlynsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agust Hlynsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agust Hlynsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agust Hlynsson 28 Mart 2000 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ágúst Eðvald Hlynsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agust Hlynsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Agust Hlynsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Agust Hlynsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Agust Hlynsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agust Hlynsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agust Hlynsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agust Hlynsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mayıs 2016 yılında Breidablik

5 Ocak 2017 yılında Norwich U18

31 Ağustos 2017 yılında Bröndby IF U19

23 Nisan 2019 yılında Víkingur

5 Ekim 2020 yılında AC Horsens

19 Nisan 2021 yılında Hafnarfjördur

30 Haziran 2021 yılında AC Horsens

18 Şubat 2022 yılında Valur

3 Ocak 2023 yılında AC Horsens

4 Şubat 2023 yılında Breidablik

Agust Hlynsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agust Hlynsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Agust Hlynsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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