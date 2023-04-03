Agust Orri Thorsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agust Orri Thorsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agust Orri Thorsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Agust Orri Thorsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Agust Orri Thorsteinsson 14 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Agust Orri Thorsteinsson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Agust Orri Thorsteinsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Agust Orri Thorsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Agust Orri Thorsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mart 2022 yılında Malmö FF U19
4 Şubat 2023 yılında Breidablik
Agust Orri Thorsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Agust Orri Thorsteinsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Agust Orri Thorsteinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U17 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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