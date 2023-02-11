Agustin Alastra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alastra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Alastra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Alastra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agustin Alastra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alastra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Alastra

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Alastra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Alastra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Alastra 19 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Alastra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Alastra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 22 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Agustin Alastra'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Alastraboyu ve yaşı kaç

Agustin Alastra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Alastra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Agustin Alastra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Alastra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2019 yılında Valadares Gaia

22 Ağu 2020 yılında Agropecuario

Agustin Alastra kimdir

Agustin Alastra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Alastra şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Agustin Alastra nereli

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