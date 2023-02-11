Agustin Alberione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alberione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Alberione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Alberione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Alberione 10 Ağu 1996 tarihinde Piamonte şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Alberione Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Alberione, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Alberione'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Alberione Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Alberione isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Alberione Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Alberione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Argentinos II

27 Ocak 2018 yılında Ind. Rivadavia

23 Mart 2018 yılında Argentinos II

11 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2019 yılında Maldonado

1 Ocak 2020 yılında Liniers

1 Şubat 2021 yılında Union (S)

1 Kasım 2021 yılında Liniers

7 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

Agustin Alberione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Alberione şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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