Agustin Alcaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alcaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Alcaraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Alcaraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Alcaraz 22 Temmuz 1998 tarihinde San Luis (SLU) şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Agustín Alcaraz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Alcaraz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Alcaraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Alcaraz'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Alcaraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Alcaraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Agustin Alcaraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Alcaraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Juv. Unida (SL)

10 Ocak 2022 yılında Sportivo Las Parejas

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Agustin Alcaraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Alcaraz şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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