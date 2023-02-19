Agustin Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Alfaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Alfaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Alfaro 29 Haziran 1999 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Agustín Alfaro Bares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Alfaro Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Agustin Alfaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Alfaro'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Alfaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Alfaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Alfaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Alfaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2020 yılında CA Fénix

2 Ocak 2023 yılında Maldonado

Agustin Alfaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Alfaro şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Alfaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional

Uruguay U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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