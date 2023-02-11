Agustin Alles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Alles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Alles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Alles 18 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Alles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Alles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Alles'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Alles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Alles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Alles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Alles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Agropecuario

Agustin Alles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Alles şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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