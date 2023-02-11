Agustin Allione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Allione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Allione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Allione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Allione 28 Ekim 1994 tarihinde Amenábar şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Lionel Allione şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Allione Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Agustin Allione, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Allione'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Allione Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Allione isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agustin Allione Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Allione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2014 yılında Palmeiras

13 Ocak 2017 yılında EC Bahia

31 Aralık 2018 yılında Palmeiras

12 Ocak 2019 yılında Rosario Central

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras

22 Ocak 2020 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2020 yılında Palmeiras

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2021 yılında CA Temperley

5 Ocak 2023 yılında CD Morón

Agustin Allione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Allione şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Agustin Allione Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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