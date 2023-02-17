Agustin Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Araujo 7 Haziran 1999 tarihinde Reconquista şehrinde doğmuştur. 1,6 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Alejandro Araujo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Araujo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Araujo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Araujo'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Racing Club II

5 Temmuz 2021 yılında CA Alvarado

Agustin Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Araujo şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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