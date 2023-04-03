Agustin Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Ayala 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Ayala Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine II futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine II takımına - tarihinde katılmıştır. Agustin Ayala'nin Club Villa Dálmine II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Ayala şuan Club Villa Dálmine II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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