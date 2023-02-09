Agustin Baldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Baldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Baldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Baldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Baldi 11 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Baldi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Agustin Baldi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Baldi'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Baldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Baldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Baldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Baldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tigre II

1 Haziran 2022 yılında Tigre

Agustin Baldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Baldi şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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