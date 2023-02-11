Agustin Bellone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Bellone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Bellone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Bellone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Bellone 2 Şubat 1993 tarihinde San Cristobal (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Omar Bellone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Bellone Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Bellone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Bellone'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Bellone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Bellone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Bellone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Bellone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Juve. Antoniana

9 Ocak 2016 yılında GyT (Salta)

26 Temmuz 2017 yılında Juve. Antoniana

1 Ağu 2018 yılında Villa Dálmine

1 Ağu 2019 yılında Crucero

26 Ekim 2020 yılında Huracán CR

1 Ocak 2022 yılında Olimpo

1 Ocak 2023 yılında CA Güemes

Agustin Bellone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Bellone şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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