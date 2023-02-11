Agustin Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Benitez 11 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Agustín Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Benitez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Benitez'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Agustin Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Agustin Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Benitez şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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