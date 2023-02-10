Agustin Bindella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Bindella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Bindella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Bindella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Bindella 5 Mart 2001 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Fabián Bindella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Bindella Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Bindella, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Agustin Bindella'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Bindella Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Bindella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Bindella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Bindella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes II

1 Mart 2019 yılında Indep'te II

31 Aralık 2019 yılında Quilmes II

1 Ocak 2020 yılında Quilmes

Agustin Bindella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Bindella şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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