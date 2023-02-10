Agustin Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Bolivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Bolivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Bolivar 9 Ocak 1996 tarihinde Ensenada şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Gabriel Bolívar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Bolivar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Bolivar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Agustin Bolivar'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Bolivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Bolivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Bolivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Bolivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2017 yılında Gimnasia

4 Şubat 2020 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2020 yılında Gimnasia

20 Ağu 2020 yılında Atlanta

31 Aralık 2021 yılında Gimnasia

1 Ocak 2022 yılında Almagro

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

Agustin Bolivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Bolivar şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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