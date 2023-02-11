Agustin Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Bravo 11 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Antonio Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Bravo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Bravo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Bravo'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rafaela II

1 Temmuz 2021 yılında Rafaela

Agustin Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Bravo şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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