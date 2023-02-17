Agustin Campana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Campana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Campana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Campana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Campana 2 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Iván Campana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Campana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFUTBOLSPORTS yapmaktadır. Agustin Campana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Campana'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Campana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Campana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Campana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Campana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CA P. Nuevo

1 Temmuz 2019 yılında CA Claypole

12 Mart 2021 yılında CA Temperley

19 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Agustin Campana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Campana şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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