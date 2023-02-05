Agustin Canobbio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Canobbio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Canobbio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Canobbio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Canobbio 1 Ekim 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Canobbio Graviz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Canobbio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Agustin Canobbio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Canobbio'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Agustin Canobbio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Aguscano9

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http://instagram.com/agus_cano7/

Agustin Canobbio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Canobbio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Canobbio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Canobbio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Fénix

9 Ocak 2018 yılında Peñarol

30 Ocak 2020 yılında CA Fénix

15 Nisan 2021 yılında Peñarol

30 Mart 2022 yılında Athletico-PR

Agustin Canobbio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Canobbio şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Canobbio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Fénix (2011-2016)

Uruguay takımında 24 numaralı formasıyla 28 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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