Agustin Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Cardozo 30 Mayıs 1997 tarihinde San Isidro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Ezequiel Cardozo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Cardozo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Cardozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Agustin Cardozo'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Agustin Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tigre

5 Eylül 2017 yılında Santamarin

31 Aralık 2017 yılında Tigre

3 Ağu 2018 yılında NK Istra

31 Aralık 2018 yılında Tigre

14 Ocak 2022 yılında Gimnasia

31 Aralık 2022 yılında Tigre

Agustin Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Cardozo şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.