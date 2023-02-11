Agustin Colazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Colazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Colazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Colazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Colazo 15 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Agustín Colazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Colazo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Colazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Colazo'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Colazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Colazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Colazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Colazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Belgrano II

6 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2022 yılında Belgrano II

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2023 yılında Belgrano II

Agustin Colazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Colazo şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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