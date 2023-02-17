Agustin Costamagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Costamagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Costamagna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Costamagna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Costamagna 16 Ocak 1998 tarihinde Sunchales (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Costamagna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Costamagna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Costamagna'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Costamagna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Costamagna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Costamagna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Costamagna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında 9 de Julio

31 Aralık 2021 yılında Libertad

6 Şubat 2022 yılında Rafaela

Agustin Costamagna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Costamagna şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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