Agustin Curruhinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Curruhinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Curruhinca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Curruhinca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Curruhinca 6 Ocak 2000 tarihinde Viedma şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Alejandro Curruhinca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Curruhinca Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Agustin Curruhinca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Curruhinca'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Curruhinca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Curruhinca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Curruhinca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Curruhinca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Huracán II

1 Temmuz 2021 yılında Huracán

16 Kasım 2022 yılında Cezalı

1 Ocak 2023 yılında Huracán II

2 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2023 yılında Huracán II

Agustin Curruhinca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Curruhinca şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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