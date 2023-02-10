Agustin Dattola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Dattola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Dattola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Dattola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Dattola 20 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Nicolás Dattola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Dattola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Dattola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Dattola'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Dattola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Dattola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Dattola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Dattola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2019 yılında Almirante Brown

1 Şubat 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Almirante Brown

Agustin Dattola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Dattola şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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