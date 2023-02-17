Agustin Doffo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Doffo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Doffo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Doffo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Doffo 25 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Doffo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Agustin Doffo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Doffo'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Doffo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Doffo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Agustin Doffo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Doffo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2015 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2016 yılında Vélez II

11 Temmuz 2016 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2017 yılında Vélez II

1 Ocak 2018 yılında Chapecoense

16 Ocak 2019 yılında O'Higgins

18 Ocak 2020 yılında CA Colón

23 Ekim 2020 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Agustin Doffo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Doffo şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.