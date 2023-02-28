Agustin Farias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Farias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Farias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Farias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Farias 25 Aralık 1987 tarihinde Azul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Agustín Farías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Farias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aimsport yapmaktadır. Agustin Farias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 5 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Agustin Farias'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Farias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Farias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Farias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Farias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Almagro

7 Temmuz 2012 yılında Nueva Chicago

9 Temmuz 2014 yılında Banfield

31 Aralık 2014 yılında Nueva Chicago

5 Ocak 2015 yılında Palestino

1 Temmuz 2017 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2018 yılında Palestino

Agustin Farias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Farias şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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